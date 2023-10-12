Мінфін Росії просить бусти у соцмережах: росіяни у відповідь вимагають "забустити" курс рубля

Міністерство фінансів країни-агресорки сконфузилося у соцмережах. Відомство виклало звернення з мемом та зіткнулося зі шквалом критики та вимогами "повернути долар по 60".

Мінфін Росії звернувся до жителів держави-терориста та був висміяний самим же росіянами через поганий економічний стан. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Росіяни чомусь незадоволені курсом рубля

Російський мінфін звернувся до підписників свого телеграм-каналу. Представники відомства виклали мем з котиком та попросили користувачів дати їм бусти для можливості викладати історії у соцмережі Павла Дурова.

У Telegram не так давно ввели бусти (boosts). Це голоси, які при їхній достатній кількості дозволяють деяким телеграм-каналам публікувати сторіс (stories). Голосувати можуть тільки користувачі з преміум-підпискою.

Росіяни у відповідь висміяли мінфін та порадили відомству "забустити" економіку держави-терориста. Жителі Росії у коментарях також почали жалітися через поганий курс рубля. Одні вимагали "долар по 30", інші ж розуміли, що такого курсу ніколи не вже не буде та просили зробити хоча б "долар по 70".

, знецінення російської валюти продовжується. Зараз один долар США коштує приблизно 97 рублів.

Були й ті, хто просив "євро по 60", однак інші росіяни засумнівалися в можливості повернути навіть такий курс для держави-терориста. Деякі жителі країни-агресорки вочевидь прозріли та заявили, що, якщо Владімір Путін не буде керувати Росією, то буст буде не тільки у телеграм-каналу мінфіну.

Допис російського мінфіну та реакції на нього / Скриншоти з соцмереж

