Мінімальна та максимальна пенсія у червні 2025 року: що очікує пенсіонерів різного віку

У червні 2025 року розмір мінімальної та максимальної пенсії в Україні залишиться на стабільному рівні. Виплати у пенсіонерів різного віку та категорій можуть суттєво відрізнятися.

Яка найменша та найбільша пенсія в Україні

У 2025 році розміри мінімальної та максимальної пенсій в Україні залишилися без змін. Це пов’язано з тим, що прожитковий мінімум і мінімальна зарплата не були переглянуті, пише 24 Канал з посиланням на Закон України"Про Державний бюджет України на 2025 рік".

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Отже, у червні 2025 року встановлено такі розміри пенсій: мінімальна пенсія становитиме 2 361 гривню, а максимальна – 23 610 гривень, що відповідає десятикратному розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Які соціальні показники будуть діяти у червні

До того, інші ключові показники також залишаться у червні 2025 року:

мінімальна зарплата становитиме 8 000 гривень;

загальний прожитковий мінімум – 2 920 гривень;

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028 гривень;

для дітей до 6 років – 2 563 гривні;

для осіб з інвалідністю або непрацездатних – 2 361 гривня.

Зверніть увагу! Найбільший прожитковий мінімум у розмірі 3 196 гривень передбачено для дітей віком від 6 до 18 років.