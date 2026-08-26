Пенсії можуть підняти майже вдвічі: кому обіцяють мінімум 6000 гривень

В Україні готують масштабні зміни у пенсійній системі, які можуть суттєво вплинути на розмір виплат для мільйонів громадян. Розповідаємо, що пропонує реформа та коли нові правила можуть запрацювати.

Нова модель виплат та орієнтири реформи

Уряд опрацьовує кардинальне оновлення пенсійної системи, яке має змінити підходи до нарахування щомісячних коштів, про що повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Ключовим орієнтиром запланованих змін є встановлення мінімального рівня виплати на позначці 6 000 гривень. Запуск оновленого механізму очікується з 2027 року.

Довідково: Нова модель передбачає поділ пенсії на дві складові: базову виплату та страхову частину. Такий підхід має прив'язати підсумкову суму до стажу й офіційної зарплати, а також підтягнути найменші виплати.

Хто відчує зміни у власних гаманцях

Запропоновані нововведення найбільше вплинуть на людей із невисокими пенсіями та невеликим стажем. Наприклад, пенсіонери з інвалідністю І групи, які зараз отримують близько 3 500 гривень на місяць, потенційно зможуть розраховувати на відчутне підвищення.

Водночас автоматичного зростання виплат для всіх без винятку не буде. Право на пенсію за віком і надалі визначатиметься наявними роками офіційної праці.

У 2026 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо ж стажу менше, наприклад 22 роки, то право на виплати за віком виникне лише у 65 років.

Чому виникла потреба переглянути систему

Діючий механізм містить чимало надбавок, доплат та спеціальних умов для різних категорій громадян. Через це підсумкова сума часто залежить від статусу чи віку людини, а не від її реального трудового внеску.

Законодавча робота над реформою триває, тому фінансові параметри та детальні умови нарахувань ще можуть коригуватися до моменту ухвалення закону.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тривалість страхового стажу залишається вирішальним фактором для розрахунку пенсійних виплат в Україні.