Новая модель выплат и ориентиры реформы

Правительство разрабатывает кардинальное обновление пенсионной системы, которое должно изменить подходы к начислению ежемесячных выплат, почему о этом сообщают в Министерстве социальной политики.

Ключевым ориентиром запланированных изменений является установление минимального уровня выплаты на отметке 6 000 гривен. Запуск обновленного механизма ожидается с 2027 года.

Справочно: Новая модель предусматривает разделение пенсии на две составляющие: базовую выплату и страховую часть. Такой подход должен привязать итоговую сумму к стажу и официальной зарплате, а также повысить самые низкие выплаты.

Кто почувствует изменения в собственном кошельке

Предлагаемые нововведения больше всего затронут людей с невысокими пенсиями и небольшим стажем. Например, пенсионеры с инвалидностью I группы, которые сейчас получают около 3 500 гривен в месяц, потенциально смогут рассчитывать на ощутимое повышение.

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В то же время автоматического роста выплат для всех без исключения не будет. Право на пенсию по возрасту и в дальнейшем будет определяться имеющимися годами официального трудового стажа.

В 2026 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет потребуется иметь не менее 33 лет стажа. Если же стажа меньше, например 22 года, то право на выплаты по возрасту возникнет только в 65 лет.

Почему возникла необходимость пересмотреть систему

Действующий механизм содержит немало надбавок, доплат и специальных условий для различных категорий граждан. Из-за этого итоговая сумма часто зависит от статуса или возраста человека, а не от его реального трудового вклада.

Законодательная работа над реформой продолжается, поэтому финансовые параметры и подробные условия начислений еще могут корректироваться до момента принятия закона.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали о том, что продолжительность страхового стажа остается решающим фактором для расчета пенсионных выплат в Украине.