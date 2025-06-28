Зміни у пенсіях з липня: на що можуть розраховувати українські пенсіонери

Чимало літніх українців живуть на мінімальні пенсії, тому будь-яке збільшення виплат має значення. Скільки отримуватимуть окремі категорії з липня, читайте далі.

Чи буде підвищення мінімальної пенсії у липні

Останнє підвищення пенсій в Україні відбулося 1 березня 2025 року відповідно до індексації виплат та додаткову підтримку вразливих категорій населення. А от з 1 липня жодних змін не передбачено, розповідає 24 Канал.

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Водночас у Пенсійному фонді України нагадали, які мінімальні виплати наразі отримують пенсіонери:

3 758 гривень – для осіб віком від 65 років з повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків);

3 758 гривень – також для тих, кому вже виповнилося 80 років (стаж – 20/25 років відповідно);

3 613 гривень – для пенсіонерів віком від 70 до 80 років із повним стажем;

3 323 гривні – для осіб до 70 років із необхідним стажем, а також для людей з інвалідністю І групи (незалежно від віку);

3 038 гривень – для інших непрацюючих пенсіонерів, незалежно від віку та виду пенсії.

Окремо варто згадати про мінімальні виплати для працюючих пенсіонерів. Вони не можуть отримувати менше ніж 2 361 гривню. Це розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.