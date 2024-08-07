Нижче точно не буде: які мінімальні виплати встановлені в Україні

7 серпня 2024, 15:43
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Ще у березні для пенсіонерів підвищили мінімальні виплати. Тож суми можуть бути значно більшими, але точно не меншими.

Мінімальні виплати в Україні

Тож з 1 березня були встановлені нові мінімальні розміри виплат для пенсіонерів.

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Тепер вони виглядають так:

  • для людей віком 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років, – 3 370 гривень;
  • віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу — 2 980 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
  • віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років, — 3 240 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
  • яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років, — 3 370 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
  • іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу), — 2 725 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).
Нагадаємо! Це регулюється Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Автор: Тетяна Стельмах