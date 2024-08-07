Минимальные выплаты в Украине
Поэтому с 1 марта были установлены новые минимальные размеры выплат для пенсионеров.
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Теперь они выглядят так:
- для людей в возрасте 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет, – 3 370 гривен;
- в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа – 2 980 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет, – 3 240 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 20/25 лет, – 3 370 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- другим категориям пенсионеров, которые не работают (независимо от стажа), – 2 725 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).