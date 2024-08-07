Мінімальні виплати в Україні

Тож з 1 березня були встановлені нові мінімальні розміри виплат для пенсіонерів.

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Тепер вони виглядають так:

для людей віком 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років, – 3 370 гривень;

віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу — 2 980 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років, — 3 240 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років, — 3 370 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу), — 2 725 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Нагадаємо! Це регулюється Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".