Який зараз розмір мінімальної пенсії в Україні: хто може розраховувати на виплати

Починаючи з 2024 року, мінімальна пенсія в Україні підвищилася. Однак її розмір для пенсіонерів також залежить від наявності страхового стажу та досягнення певного віку.

Які розміри мінімальних пенсій зараз

Мінімальні пенсійні виплати в Україні залежить від встановленого прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Відтак, з 1 січня 2024 року він становить – 2 361 гривню.

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Однак, з 1 березня було встановлено також інші мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

65-річні пенсіонери, якщо вони не набули необхідну кількість страхового стажу для виходу на пенсію – отримують 2 725 гривень .

. пенсіонери до 70 років за наявності 30/35 років стажу для чоловіків та жінок відповідно – 2 980 гривень ;

; пенсіонери від 70 до 80 років за наявності 30/35 років стажу – 3 240 гривень ;

; 80-річні пенсіонери, які мають страховий стаж 20/25 років – 3 370 гривень.

Яку надбавку можуть отримати пенсіонери

Пенсіонери, яким виповнилось 80 років та мають погіршений стан здоров'я можуть претендувати на додаткову надбавку до пенсії. Додатковими критеріями для нарахування цієї доплати є те, що особа:

проживає на самоті;

потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;

має пенсію за віком.

Розмір надбавки нині складає944 гривні – 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.