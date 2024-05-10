Какие размеры минимальных пенсий сейчас
Минимальные пенсионные выплаты в Украине зависит от установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Поэтому, с 1 января 2024 года он составляет – 2 361 гривну.
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Однако с 1 марта были установлены также другие минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":
- 65-летние пенсионеры, если они не приобрели необходимое количество страхового стажа для выхода на пенсию – получают 2 725 гривен.
- пенсионеры до 70 лет при наличии 30/35 лет стажа для мужчин и женщин соответственно – 2 980 гривен;
- пенсионеры от 70 до 80 лет при наличии 30/35 лет стажа – 3 240 гривен;
- 80-летние пенсионеры, которые имеют страховой стаж 20/25 лет – 3 370 гривен.
Какую надбавку могут получить пенсионеры
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и имеют ухудшенное состояние здоровья могут претендовать на дополнительную надбавку к пенсии. Дополнительными критериями для начисления этой доплаты является то, что лицо:
- проживает в одиночестве;
- нуждается в уходе от посторонних лиц, в частности от социальных работников;
- имеет пенсию по возрасту.