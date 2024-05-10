Какие выплаты предоставляют таким пенсионерам

Пенсионеры без достаточного количества стажа могут рассчитывать на временную ежемесячную соцпомощь от государства. Сейчас она составляет 2 361 гривну.

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Право на временную помощь имеет лицо, достигшее возраста, определенного частью первой статьи 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но не приобрело права на пенсионную выплату в связи с отсутствием, при наличии у него не менее 15 лет страхового стажа,

– говорится в сообщении государственного портала.

Такая выплата предоставляется после 65-летия лица. В 63 года эта помощь назначается, только, в случае, если пенсионер имеет неполный стаж.

Обратите внимание! Указанная денежная помощь не предоставляется, если лицо имеет дополнительные источники дохода, например, продолжает работать или занимается предпринимательской деятельностью.

Что нужно для оформления помощи

Оформление такой помощи происходит через личное обращение лица. Пенсионер должен подать соответствующее заявление в органы соцзащиты. К нему необходимо приложить такой пакет документов:

удостоверение личности (паспорт);

идентификационный код;

сведения об имущественном состоянии;

декларацию о доходах;

сведения о состоянии семьи (члены семьи о которых указано в декларации);

справку о количестве приобретенного стажа.

Заметьте! После подачи заявления, комиссия рассматривает вопрос о назначении помощи в течение следующих 10 календарных дней.