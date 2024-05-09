Сколько стоит сейчас 100 евро

Еще осенью 2023 года Нацбанк перешёл с фиксированного курса к гибкому курсообразованию. Такой режим способствует приближению наличного курса к официальному.

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По официальному курсу

По состоянию на 9 мая, по данным Нацбанка, официальный курс евро составляет 42,31 гривны за валюту. Таким образом, 100 евро будет стоить 100 евро будет стоить 4 231 гривну.

По наличному курсу

Покупка евро колеблется на наличном рынке в пределах от 42,85 гривны до более 43 гривен. Самая высокая стоимость европейской валюты – в обменниках, где цена достигает 43,05 гривны за евро. А самая низкая – в банках, где стоимость составляет 42,85 гривны за валюту.

Поэтому приобрести 100 евро на наличном рынке обойдется от 4 850 гривен до 4 305 гривен.

Какой может быть стоимость в будущем

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал в комментарии 24 Каналу, что в мае курс евро может составлять от 41 до 43,5 гривны на наличном рынке.

что мае курс евро может составлять В то же время прогнозируемый курс на межбанке сильно не отличается – 41 – 43 гривны за евро.

Заметьте! Ожидается, что в мае украинцам купить 100 евро в гривневом эквиваленте обойдется в среднем от 4 100 до 4 300 гривен.