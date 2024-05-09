Скільки коштує зараз 100 євро

Ще восени 2023 року Нацбанк перейшов з фіксованого курсу до гнучкого курсоутворення. Такий режим сприяє наближенню готівкового курсу до офіційного.

До теми Чи "по зубам" українцям купити 100 доларів: офіційний курс, в обмінниках й банках

За офіційним курсом

Станом на 9 травня, за даними Нацбанку, офіційний курс євро становить 42,31 гривні за валюту. Таким чином, 100 євро коштуватиме 4 231 гривню.

За готівковим курсом

Купівля євро коливається на готівковому ринку у межах від 42,85 гривні до понад 43 гривень. Найвища вартість європейської валюти – в обмінниках, де ціна сягає 43,05 гривні за євро. А найнижча – в банках, де вартість становить 42,85 гривні за валюту.

Тож придбати 100 євро на готівковому ринку обійдеться від 4 850 гривень до 4 305 гривень.

Якою може бути вартість у майбутньому

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував у коментарі 24 Каналу, що у травні курс євро може становити від 41 до 43,5 гривні на готівковому ринку.

що травні курс євро може становити Водночас прогнозований курс на міжбанку сильно не відрізняється – 41 – 43 гривні за євро.

Зауважте! Очікується, що у травні українцям купити 100 євро в гривневому еквіваленті обійдеться в середньому від 4 100 до 4 300 гривень.