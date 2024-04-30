Напоминаем, что Национальный банк Украины в начале октября 2023 года перешел с фиксированного курса к гибкому курсообразованию.
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Таким образом, официальный курс теперь зависит от операций на межбанковском валютном рынке с участием регулятора. Режим гибкого курса способствует приближению наличного доллара к официальному.
Сколько стоит сейчас 100 долларов
- По официальному курсу
По состоянию на 30 апреля, по данным Нацбанка, официальный курс доллара составляет 39,66 гривны за валюту. Таким образом, 100 долларов будет стоить 100 долларов 3 966 гривен.
- По наличным
Курс доллара на наличном рынке в Украине колеблется от 39,80 до почти 40 гривен. Существеннее всего валюта стоит в банках и обменниках – поэтому приобрести одну купюру придется за 39,95 гривны. А вот наименьшая цена – на черном рынке.
Если вы захотите приобрести 100 долларов на наличном рынке, то это будет стоить от 3 830 гривен до 3 950 гривен, в зависимости от курса в банках, обменниках и на черном рынке.
Сколько будет стоить 100 долларов до конца весны
Еще раньше в комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара в мае на межбанке и наличном рынке будет колебаться в одном диапазоне – от 39 гривен до 41 гривны за валюту.
- Если курс будет колебаться в таком диапазоне, тогда 100 долларов в гривневом эквиваленте – это от 3 900 до 4 100 гривен.