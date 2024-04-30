Какие депозиты украинцы выбирают чаще всего

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что чаще всего украинцы откладывают на гривневый депозит от 100 до 200 тысяч гривен. Доля этих вложений составляет 40% от общего количества.

Читайте также Официальный доллар удивляет: как изменилась цена курса за выходные

Также распространены следующие депозиты в гривне:

30% от общего количества составляют вложения от 50 до 100 тысяч гривен;

15% – до 50 тысяч гривен;

10% – от 200 до 500 тысяч гривен;

5% – более 500 тысяч гривен.

Самыми популярными, учитывая время размещения, являются следующие вклады:

50% от всего количества депозитов размещены на срок от 3 до 6 месяцев;

от 30 до 40% – от 9 до 12 месяцев;

от 10 до 20% – 18 – 24 месяца.

Как изменятся гривневые депозиты

Предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что ставка по 3-месячным депозитным сертификатам будет сокращаться. Этот показатель может уменьшиться до 15% до конца 2024 года.

Дмитрий Замотаев Научная степень/должность До конца года ожидается, что максимальная доходность по гривневым вкладам не превысит 13 – 14% годовых. При этом средние ставки в зависимости от срока размещения будут варьироваться от 10% до 11%.

По мнению банкира, несмотря на уменьшение доходности гривневых депозитов, они не будут терять своей популярности. Замотаев отмечает, что на распространенность вложений в национальной валюте влияет их понятность и удобство оформления.