Официальный курс 29 апреля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,60 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 7 копеек против 26 апреля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,44 гривны, что на 8 копеек меньше, чем было вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 30 апреля:
- доллар – 39,66 гривны,
- евро – 42,49 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 29 апреля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,45 гривны, а продажа – 39,90 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,55 гривны, а продажа – 39,95 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,80 гривны, а продажа – 39,90 гривны.
Будет ли доллар расти на этой неделе
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на этой неделе возможно повышение спроса на валюту со стороны населения. Это связано с тем, что произойдет период массовой выплаты украинцам зарплат, пенсий и другой социальной помощи.
С одной стороны, накануне Пасхи украинцы потребуют больше свободной гривны, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты, с другой стороны, девальвационные ожидания населения после волны роста курса в апреле остаются повышенными.
Золотько добавляет, что в середине недели наличный курс, вероятно, вырастет. Ожидается, что курс будет колебаться в диапазоне 39,60 – 40,30 гривны.