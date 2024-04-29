Офіційний курс 29 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,60 гривні за долар. Вартість долара впала на 7 копійок проти 26 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,44 гривні, що на 8 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 30 квітня:

долар – 39,66 гривні,

євро – 42,49 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 29 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,45 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,55 гривні , а продаж – 39,95 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,80 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

Чи буде долар рости цього тижня

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, цього тижня можливе підвищення попиту на валюту з боку населення. Це пов'язано з тим, що відбудеться період масової виплати українцям зарплат, пенсій та іншої соціальної допомоги.

Нагадуємо! Впродовж минулого тижня вартість долара знаходилася у вузькому коридорі 39,75 – 39,90 долара.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank З одного боку, напередодні Великодня українці потребуватимуть більше вільної гривні, що стримуватиме вплив фактору перехідної дати, з іншого боку, девальваційні очікування населення після хвилі зростання курсу у квітні залишаються підвищеними.

Золотько додає, що в середині тижня готівковий курс ймовірно зросте. Очікується, що курс буде коливатися в діапазоні 39,60 – 40,30 гривні.