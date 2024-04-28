Яким буде початок травня для долара
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у травні навряд чи можлива зміна стратегії НБУ.
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За його словами, загальні "правила" курсоутворення залишаться сталими, а саме щоденні коливання курсів як в бік здорожчання, так і в бік зменшення, незначне відхилення від "базового" курсу, або ж розповсюдження стратегії регулятора на готівковий ринок тощо.
У першу декаду травня на готівковому ринку може спрацювати "правило свята". Очікується, що перед Великоднем кількість операцій може зрости в середньому на 10 – 15%.
Таким чином, ймовірно, що у перші 10 днів травня курси валют незначно знизяться. А вже після свят можуть повернутися до квітневих коридорів.
Який курс прогнозується
Варто додати, що на ситуацію на валютному ринку у травні може вплинути обсяг отримання макрофінансової підтримки, адже США нарешті ухвалили довгоочікуваний пакет допомоги.
Лєсовий прогнозує, що у травні коридори коливання американської валюти можуть бути в таких межах:
- на міжбанку – 39 – 41 гривня,
- а на готівковому ринку – 39 – 41 гривня.
Підсумовуючи банкір додає, що у травні загальна ситуація на валютному ринку залишиться досить стабільною і до міри контрольованою.
На ринку утворена "система" валютних змін і навряд чи вона зазнає глобальних змін,
– каже Тарас Лєсовий.
Попри те, що очікуються незначні передсвяткові "просідання" курсів, в загальному вимірі це буде тимчасовим, а подекуди малопомітним явищем