Каким будет начало мая для доллара

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в мае вряд ли возможно изменение стратегии НБУ.

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По словам банкира, общие правила курсообразования останутся постоянными, а именно ежедневные колебания курсов как в сторону подорожания, так и в сторону уменьшения, незначительное отклонение от базового курса или распространение стратегии регулятора на наличный рынок и тому подобное.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В первую декаду мая на наличном рынке может сработать "правило праздника". Ожидается, что перед Пасхой количество операций может вырасти в среднем на 10 – 15%.

Поэтому, вероятно, в первые 10 дней мая курсы валют незначительно снизятся. А уже после праздников могут вернуться к апрельским коридорам.

Какой курс прогнозируется

Стоит добавить, что на ситуацию на валютном рынке в мае может повлиять объем получения макрофинансовой поддержки, ведь США наконец приняли долгожданный пакет помощи.

Заметьте! Речь идет о почти 61 миллиарде долларов. Экономическая часть этого пакета составляет 9,4 миллиарда долларов, то есть до конца года поступления финпомощи могут составить до 1,2 миллиарда долларов ежемесячно.

Лесовой прогнозирует, что в мае коридоры колебания американской валюты могут быть в таких пределах:

на межбанке – 39 – 41 гривна,

– 39 – 41 гривна, на наличном рынке – 39 – 41 гривна.

В итоге, добавляет банкир, в мае общая ситуация на валютном рынке останется достаточно стабильной и в меру контролируемой.

На рынке образована система валютных изменений, и вряд ли она претерпит глобальные изменения,

– говорит Тарас Лесовой.

Несмотря на то, что ожидаются незначительные предпраздничные проседания курсов, в общем измерении это будет временным, а иногда малозаметным, явлением.