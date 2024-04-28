Каким будет начало мая для доллара
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в мае вряд ли возможно изменение стратегии НБУ.
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По словам банкира, общие правила курсообразования останутся постоянными, а именно ежедневные колебания курсов как в сторону подорожания, так и в сторону уменьшения, незначительное отклонение от базового курса или распространение стратегии регулятора на наличный рынок и тому подобное.
В первую декаду мая на наличном рынке может сработать "правило праздника". Ожидается, что перед Пасхой количество операций может вырасти в среднем на 10 – 15%.
Поэтому, вероятно, в первые 10 дней мая курсы валют незначительно снизятся. А уже после праздников могут вернуться к апрельским коридорам.
Какой курс прогнозируется
Стоит добавить, что на ситуацию на валютном рынке в мае может повлиять объем получения макрофинансовой поддержки, ведь США наконец приняли долгожданный пакет помощи.
Лесовой прогнозирует, что в мае коридоры колебания американской валюты могут быть в таких пределах:
- на межбанке – 39 – 41 гривна,
- на наличном рынке – 39 – 41 гривна.
В итоге, добавляет банкир, в мае общая ситуация на валютном рынке останется достаточно стабильной и в меру контролируемой.
На рынке образована система валютных изменений, и вряд ли она претерпит глобальные изменения,
– говорит Тарас Лесовой.
Несмотря на то, что ожидаются незначительные предпраздничные проседания курсов, в общем измерении это будет временным, а иногда малозаметным, явлением.