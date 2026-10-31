Мінімальна пенсія зросте до 7 тисяч гривень: чи дійсно такі виплати чекають українців

Наступного року мільйони літніх українців можуть знову зіткнутися з жорсткою нестачею коштів на базові потреби. Урядовці та депутати вже ведуть палкі дискусії щодо перегляду ключових соціальних стандартів у новому держбюджеті.

Якими будуть виплати для пенсіонерів наступного року

Згідно з проєктом державного бюджету на 2027 рік, мінімальний розмір пенсії в Україні може зрости з 2 595 до 2 878 гривень. Таким чином, підвищення становитиме 283 гривні, або близько 10,9%.

Відповідні показники закладені у статті 6 законопроєкту № 16000, який Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні. Однак для забезпечення базового рівня життя ця сума мала б складати щонайменше 7 000 гривень.

Народний депутат Іван Крулько наголошує, що держава повинна орієнтуватися на фактичний прожитковий мінімум. За його словами, офіційні показники зараз приблизно вдвічі менші за реальну вартість життя, що завдає сильного удару по гаманцях найуразливіших категорій громадян.

Чи є шанс на перегляд соціальних стандартів

Верховна Рада вже доручила уряду переглянути відповідні розрахунки перед другим читанням проєкту державного бюджету на 2027 рік. Це означає, що теоретична можливість для збільшення виплат ще існує.

Проте експерти та самі депутати мають великі сумніви, що Кабінет Міністрів виконає це доручення в повному обсязі. Знайти додаткові мільярди, щоб закласти в бюджет підвищення мінімальної пенсії до необхідних 7 000 гривень, в умовах жорсткого дефіциту буде вкрай складно.

Що відомо про передісторію формування бюджету

Проєкт держбюджету на 2027 рік вже викликав хвилю обурення через колосальну нерівність доходів. Народна депутатка Галина Третьякова різко розкритикувала документ, вказавши на кричущу несправедливість: зарплати працівників державного сектору можуть відрізнятися у 40 разів, а розрив між мінімальними та максимальними пенсіями сягає 100 разів.

Водночас варто розуміти, що левова частка державних фінансів йде на оборону країни. Як заявляв прем’єр-міністр Сергій Корецький, із загальних видатків України у 200 мільярдів доларів на 2026 рік, близько 155 мільярдів спрямовується безпосередньо на війну. Решта коштів, які залишаються на фінансування медицини, освіти та соціальних програм, є вкрай обмеженими, що й змушує уряд економити на підвищенні пенсій.