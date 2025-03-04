Чи зміниться мінімальна пенсія у 2025 році

У березні відбудеться індексація пенсій. Відповідно, виплати більшості українських пенсіонерів зростуть.

Яка мінімальна пенсія зараз

Мінімальна пенсія з початку 2025 року залишалась без змін, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.

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Внаслідок індексації, що відбувалась торік, мінімальні пенсії українців змінились так:

2 725 гривень отримують пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу);

2 980 гривень – громадяни віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

3 240 гривень – особи віком від 70 до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

3 370 гривень – громадяни віком від 65 років, які не працюють та мають повний стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

3 370 гривень – пенсіонери від 80 років та які мають стаж 20/25 років (для жінок та чоловіків, відповідно).

Як вплине індексація на мінімуми цьогоріч, поки що невідомо. Однак, ПФУ уже визначив, які мінімальні виплати зростуть.

Збільшено розмір мінімальної пенсії непрацюючим пенсіонерам віком 65 років +, які мають повний страховий стаж, та розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та різним віковим категоріям залежно від набутого ними страхового стажу,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Нагадаємо! За рішенням уряду, показник цьогорічної індексації – 11,5%. Водночас збільшення не може бути більшим ніж 1 500 гривень і меншим ніж – 100 гривень.