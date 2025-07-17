Як зміниться розмір мінімальної пенсії з 1 серпня

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні зросла. Причиню збільшення стало проведення березневої індексації.

Як зростуть мінімальні пенсії українців у серпні?

З 1 серпня збільшення мінімальної пенсії не буде, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір мінімальної пенсії залежить від обставин. На виплату 3 758 гривень мають право:

пенсіонери, які досягли віку 65 років, якщо вони не працюють та мають повний страховий стаж (тобто, 30 років для жінок, 35 років – для чоловіків);

пенсіонери, які сягнули віку 80 років та мають стаж 20 років для жінок та 25 років – якщо йдеться про чоловіків.

Мінімальну пенсію 3 613 гривень мають право отримати:

пенсіонери, віком від 70 років до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

водночас ПФУ визначено, що таку виплату можуть отримати особи віком від 75 років до 80 років, які мають стаж 20/25 років (для жінок та чоловіків, відповідно).

Мінімум 3 323 гривні можуть отримати:

особи старше 70 років, які мають повний стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

громадяни з інвалідністю І групи.

Зауважте! Мінімальна виплата 3 038 гривень надається пенсіонерам будь-якого віку, що не працюють і отримують пенсію на загальних підставах.