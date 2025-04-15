Яка мінімальна зарплата в Італії у 2025 році
- В Італії немає законодавчо встановленої мінімальної зарплати, її рівень визначають галузеві колективні договори.
- Мінімальні ставки за цими договорами становлять від 7 до 9 євро за годину, залежно від галузі та регіону.
Станом на 2025 рік в Італії на законодавчому рівні не встановлено мінімальної заробітної плати. Цікаво, що лише п'ять країн ЄС, включаючи Італію, не мають мінімальної зарплатної ставки.
Оплата праці в Італії
Замість мінімальної зарплатні рівень оплати праці визначається через галузеві колективні договори (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, CCNL), які охоплюють приблизно 95% працівників країни, передає 24 Канал з посиланням на видання Expatica.
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У середньому, мінімальні ставки заробітної плати, встановлені цими договорами, коливаються від 7 до 9 євро за годину, залежно від галузі та регіону.
Наприклад, у сільському господарстві ставки можуть бути ближчими до нижньої межі, тоді як у роздрібній торгівлі – вищими.
Хоча в Італії відсутня законодавча мінімальна зарплата, існують пропозиції щодо її запровадження. Зокрема, у 2019 році було запропоновано встановити мінімальну ставку на рівні 9 євро за годину, але ця ініціатива не була реалізована.
Зауважте! Італія залишається однією з небагатьох країн Європейського Союзу без загальнонаціональної мінімальної заробітної плати.