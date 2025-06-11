Чи зміниться мінімальна зарплата у 2025 році

У 2024 році мінімальна зарплата зростала двічі. А уже цьогоріч змін не було. Тобто, станом на зараз, мінімальна зарплата в Україні складає – 8 тисяч гривень.

Що буде з мінімалкою у 2025 році

У 2025 році мінімальна зарплата в Україні не зростатиме, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки.

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Важливо! За даними Держпраці, в годину мінімалка в Україні, станом на зараз – 48 гривень.

Реальна зарплата, при цьому складає набагато менше. Який розмір податків, що сплачується з мінімалки:

військовий збір – 5% від суми зарплати – 400 гривень;

ПДФО – 18% від суми – 1 440 гривень.

Тобто, "чиста" мінімальна заробітна плата в Україні – 6 160 гривень.

Нагадаємо! У ВРУ зареєстровано законопроєкт, згідно з яким мінімальна зарплата в Україні з 1 липня 2025 року може зрости до майже 11 тисяч гривень. Поки це рішення не ухвалено.