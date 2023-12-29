Як зміняться зарплати держслужбовців у 2024 році

Уряд активно працює над оптимізацією бюджетних витрат. Зокрема над розподіленням виплат, які отримують державні службовці.

Як тепер зміняться зарплати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, як саме вираховуватимуться зарплати держслужбовців. Прийняте рішення є частиною комплексу реформ державного управління.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% – премії.

Шмигаль зазначає, що вимоги до працівників державної сфери зміняться. Зокрема, для підвищення виплат робітники цього сектору мають підтверджувати і підвищувати свою кваліфікацію.

Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками міністерства фінансів, дозволить нам зберегти близько 8 мільярдів гривень бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони,

– зазначає Шмигаль

З 1 січня кількість державних вакансій має скоротитися на 20 тисяч. Прем'єр-міністр уточнює, що це лише 1 етап реформування всієї системи.

Що буде з зарплатами у 2024 році

Мінімальна зарплата у 2024 році зростатиме двома хвилями. З 1 січня вона збільшиться з 6 700 до 7 100 гривень. А уже у квітні цей показник становитиме 8 000 гривень.

Кабмін зробив прогноз відносно розміру середньої зарплати в Україні у наступному році. Вона має складати 21 809 гривень.