Що відбувається на ринку валют зараз

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на суспільство зараз тисне інфошум, пов'язаний з питанням міжнародної фіндопомоги, її обсягів та системності.

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Нагадуємо, що за останню добу курс долара суттєво зріс в банках та на чорному ринку. Станом на 29 грудня купівля долара банками становить 38 гривень, а продаж 38,8 гривні. Водночас купівля євро 42 гривні, а продаж – ледь не 43 гривні.

На сьогодні (ситуативно) найголовніший фактор, на який зважає валютний ринок – саме міжнародна допомога, додає експерт.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Проте закони ринку ніхто не скасував: рівень попиту і пропозиції є найвагомішим. Наразі курс тримається окреслених рамок і подальша його "доля" залежатиме від тактики регулятора зі здійснення валютних інтервенцій.

Втім Лєсовий пояснює, що зниження чи зростання курсів відбувається щодня. І ринок майже звик до цього.

Зверніть увагу! Грубо кажучи, якщо регулятор наситить попит, то курси валют зменшаться в ціні.

Чи буде долар по 40

Данило Монін у коментарі 24 Каналу каже, що для нього поведінка Нацбанку наприкінці року стала несподіванкою. За 3 тижні грудня було продано на міжбанку близько 2,4 мільярда доларів валюти, а з 18 по 22 грудня – 978 мільйонів доларів.

Данило Монін Економіст Але якщо за таких порівняних обсягів у жовтні НБУ зміцнював курс, то зараз він його навпаки різко послаблює і на 29 грудня ми маємо 37,98 гривні офіційного курсу.

Експерт додає, що дисбалансу з фіндопомоги бути не може, бо у грудні прийшли гроші від МВФ:

900 мільйонів доларів від Японії й грант на 1,3 мільярда доларів,

а також від Євросоюзу 1,6 мільярда доларів. Загальна сума – 4 мільярди доларів.

відтак Україна рік закриє найімовірніше з міжнародними резервами на рівні 40 мільярдів доларів.

Втім як пояснює Монін, відсутність грошей на січень або якась визначеність із січнем щодо фінансування формує певне очікування. Йдеться про те, що Нацбанку потрібно продати 3 мільярди доларів з резервів, щоб погасити дисбаланс торгового балансу.

Або почати девальвувати гривню, щоб мінімізувати попит на імпорт і дещо пожвавити попит на експорт, чи продати експортного виторгу за підвищеною ціною,

– каже експерт.

Данило Монін прогнозує, що якщо Україна до 31 січня не отримає грошей чи визначеності щодо фінансування, то швидше за все курс у січні піде до позначки 40 – 41 гривень за долар.

Прогноз готівкового курсу на січень

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу події на валютному ринку у січні. Відтак очікується, що початок 2024 року буде "млявий". Йдеться як про покупців, так і про продавців.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тому за збереження основних тенденцій ринку, активність на ринку порівняно зі "святковим тижнем" наприкінці грудня може скоротитися до 20%.

Ситуація на міжбанку:

Поточні коливання на міжбанку, як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти, не перевищать 0,2 гривні.

Різниця між курсами покупки та продажу буде мінімальною – всього до 0,1 гривні.

Межі очікуваних валютних змін будуть на рівні 37,5 – 38 гривень за долар та 39 – 40,5 гривні за євро.

Готівковий ринок: