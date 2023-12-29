Курс валют у банках

Станом на ранок 29 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38 гривень (+30 копійок проти 28 грудня), а продаж – 38,80 гривні (+50 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42 гривень (+50 копійок), а продаж – в середньому за 42,90 гривні (+70 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,20 гривні (+4 копійки), а продаж – 38,89 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,90 гривні (-26 копійок), а продаж – 43,12 гривні (+16 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,60 гривні (+40 копійок), а продаж – 38,81 гривні (+43 копійки).

(+40 копійок), а продаж – (+43 копійки). Євро купують за 42,60 гривні (+55 копійок), а продають за 42,90 гривні (+48 копійок).

Який курс долара у січні

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, значних коливань валюти у січні не відбуватиметься.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Макрофінансова підтримка України дає змогу стабілізувати економіку країни та покрити велику частину видатків "бюджету війни".

За його словами, курсові межі на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 41 гривні за євро.

Лєсовий додав, що на початку року активність на ринку буде дещо пригальмована. Але це майже не вплине на курсоутворення. Йдеться про "м’яке" втручання НБУ на міжбанк і тоді, коли виникає нагальна потреба.

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