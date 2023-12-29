Курс валют у банках
- Станом на ранок 29 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38 гривень (+30 копійок проти 28 грудня), а продаж – 38,80 гривні (+50 копійок).
Читайте також Шмигаль просив термінову зустріч з донорами через "високу невизначеність" бюджету, – Bloomberg
- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42 гривень (+50 копійок), а продаж – в середньому за 42,90 гривні (+70 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,20 гривні (+4 копійки), а продаж – 38,89 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,90 гривні (-26 копійок), а продаж – 43,12 гривні (+16 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,60 гривні (+40 копійок), а продаж – 38,81 гривні (+43 копійки).
- Євро купують за 42,60 гривні (+55 копійок), а продають за 42,90 гривні (+48 копійок).
Який курс долара у січні
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, значних коливань валюти у січні не відбуватиметься.
Макрофінансова підтримка України дає змогу стабілізувати економіку країни та покрити велику частину видатків "бюджету війни".
За його словами, курсові межі на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 41 гривні за євро.
Лєсовий додав, що на початку року активність на ринку буде дещо пригальмована. Але це майже не вплине на курсоутворення. Йдеться про "м’яке" втручання НБУ на міжбанк і тоді, коли виникає нагальна потреба.