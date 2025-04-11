Які мінімальні зарплати у країнах ЄС: де платять найбільше

Станом на січень 2025 року більшість країн Європейського Союзу (22 з 27) мають встановлену на державному рівні мінімальну зарплату. Винятками є Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція.

Які зарплати в країнах ЄС

Країни ЄС можна умовно поділити на три групи за рівнем мінімальної зарплатні, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "Ціна держави".

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Де зарплати до 1 000 євро на місяць:

Болгарія – 551 євро;

Угорщина – 707 євро;

Латвія – 740 євро;

Румунія – 814 євро;

Словаччина – 816 євро;

Чехія – 826 євро;

Естонія – 886 євро;

Мальта – 961 євро;

Греція – 968 євро;

Хорватія – 970 євро.

Від 1 000 до 1 500 євро на місяць:

Кіпр – 1 000 євро;

Португалія – 1 015 євро;

Литва – 1 038 євро;

Польща – 1 091 євро;

Словенія – 1 278 євро;

Іспанія – 1 381 євро.

Де зарплата понад 1 500 євро на місяць:

Франція – 1 802 євро;

Бельгія – 2 070 євро;

Німеччина – 2 161 євро;

Нідерланди – 2 193 євро;

Ірландія – 2 282 євро;

Люксембург – 2 638 (найвища в ЄС) євро.

Співвідношення "мінімалки" і середнього доходу

Якщо оцінювати розмір мінімальної зарплати відносно медіанного заробітку, то у 2022 році найбільш високий рівень зафіксований у Франції, Португалії та Словенії – у всіх трьох країнах мінімалка становила близько 66% від медіанного доходу.

Натомість найнижчий показник (менше половини медіанного заробітку) спостерігався в таких країнах:

Бельгія ( 49% );

Мальта ( 46% );

Естонія та Латвія (по 43%).

Цікаво! У трьох північноєвропейських країнах, Данії, Швеції та Фінляндії, мінімальна зарплата взагалі відсутня. Водночас ці країни часто подають як приклад "скандинавського соціалізму", хоча фактично там діють ринкові механізми оплати праці.