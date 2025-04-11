Які мінімальні зарплати у країнах ЄС: де платять найбільше
- Станом на січень 2025 року, 22 з 27 країн ЄС мають встановлену мінімальну зарплату, за винятком Данії, Італії, Австрії, Фінляндії та Швеції.
- Найвища мінімальна зарплата в Люксембурзі - 2 638 євро, а найнижча - в Болгарії - 551 євро.
Станом на січень 2025 року більшість країн Європейського Союзу (22 з 27) мають встановлену на державному рівні мінімальну зарплату. Винятками є Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція.
Які зарплати в країнах ЄС
Країни ЄС можна умовно поділити на три групи за рівнем мінімальної зарплатні, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "Ціна держави".
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Де зарплати до 1 000 євро на місяць:
Болгарія – 551 євро;
Угорщина – 707 євро;
Латвія – 740 євро;
Румунія – 814 євро;
Словаччина – 816 євро;
Чехія – 826 євро;
Естонія – 886 євро;
Мальта – 961 євро;
Греція – 968 євро;
Хорватія – 970 євро.
Від 1 000 до 1 500 євро на місяць:
Кіпр – 1 000 євро;
Португалія – 1 015 євро;
Литва – 1 038 євро;
Польща – 1 091 євро;
Словенія – 1 278 євро;
Іспанія – 1 381 євро.
Де зарплата понад 1 500 євро на місяць:
Франція – 1 802 євро;
Бельгія – 2 070 євро;
Німеччина – 2 161 євро;
Нідерланди – 2 193 євро;
Ірландія – 2 282 євро;
Люксембург – 2 638 (найвища в ЄС) євро.
Співвідношення "мінімалки" і середнього доходу
Якщо оцінювати розмір мінімальної зарплати відносно медіанного заробітку, то у 2022 році найбільш високий рівень зафіксований у Франції, Португалії та Словенії – у всіх трьох країнах мінімалка становила близько 66% від медіанного доходу.
Натомість найнижчий показник (менше половини медіанного заробітку) спостерігався в таких країнах:
Бельгія (49%);
Мальта (46%);
Естонія та Латвія (по 43%).
Цікаво! У трьох північноєвропейських країнах, Данії, Швеції та Фінляндії, мінімальна зарплата взагалі відсутня. Водночас ці країни часто подають як приклад "скандинавського соціалізму", хоча фактично там діють ринкові механізми оплати праці.