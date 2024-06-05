Мінімальна пенсія: на які виплати можуть розраховувати пенсіонери влітку
Джерело:ПФУ
Мінімальні пенсійні виплати українців цьогоріч зросли. Змінився і загалом розмір пенсій у більшості пенсіонерів.
Чи зростуть мінімальні пенсії влітку
Зростання пенсійних виплат влітку не очікується. Встановлені мінімуми залишатимуться сталими.
Читайте також Українців захопила ностальгічна гра — всі збирають футбольні картки Збірної з футболу
Мінімальні пенсійні виплати прямо залежать від встановленого в Україні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня теперішнього року він складає 2 361 гривні.
У березні мінімальні пенсії деяких осіб були змінені. Зараз вони такі:
- 2 725 гривень мають 65-річні пенсіонери, які не встигли набути необхідну кількість страхового стажу, аби вийти на заслужений відпочинок;
- 2 980 гривень – пенсіонери молодше 70 років за наявності 35 років стажу для чоловіків та 30 років – для жінок;
- 3 240 гривень – пенсіонери від 70 до 80 років за наявності 30 та 35 років стажу для жінок та чоловіків, відповідно;
- 3 370 гривень – пенсіонери від 80 років, які мають стаж 20 та 25 років стажу для жінок та чоловіків, відповідно.
Які виплати мають пенсіонери зараз
Попри зростання пенсій цьогоріч, станом на 1 квітня 2024 року, 26,84% пенсіонерів мають виплати до 3 тисяч гривень. При цьому, найбільше – понад 10 тисяч гривень отримують орієнтовно 12,06% громадян.
Інші пенсіонери мають такі пенсії:
- 17,27% пенсіонерів отримують від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.