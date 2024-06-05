Вырастут ли минимальные пенсии летом

Рост пенсионных выплат летом не ожидается. Установленные минимумы будут оставаться такими же.

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Минимальные пенсионные выплаты напрямую зависят от установленного в Украине прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января нынешнего года он составляет 2 361 гривны.

В марте минимальные пенсии некоторых лиц были изменены. Сейчас они таковы:

2 725 гривен имеют 65-летние пенсионеры, которые не успели приобрести необходимое количество страхового стажа, чтобы выйти на заслуженный отдых;

2 980 гривен – пенсионеры моложе 70 лет при наличии 35 лет стажа для мужчин и 30 лет – для женщин;

3 240 гривен – пенсионеры от 70 до 80 лет при наличии 30 и 35 лет стажа для женщин и мужчин, соответственно;

3 370 гривен – пенсионеры от 80 лет, которые имеют стаж 20 и 25 лет стажа для женщин и мужчин, соответственно.

Какие выплаты имеют пенсионеры сейчас

Несмотря на рост пенсий в этом году, по состоянию на 1 апреля 2024 года, 26,84% пенсионеров имеют выплаты до 3 тысяч гривен. При этом, больше всего – более 10 тысяч гривен получают ориентировочно 12,06% граждан.

Остальные пенсионеры имеют такие пенсии: