Вийти на пенсію у 60 не вийде: чому деякі українці не зможуть піти на відпочинок "зарано"

Пенсіонери можуть не вийти на пенсію у 60 років уже через 5 років через збільшення вимог до стажу. Доведеться чекати підходящого віку.

Хто не зможе вийти на пенсію у 60 років

Щороку в Україні збільшуються вимоги до мінімального стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років. У 2023 році треба напрацювати 30 років страхового стажу, але уже у 2028 році він становитиме – 35 років.

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Середній стаж у громадян, які виходять на пенсію у 60 років, становить приблизно 32 роки.

Саме тому більшість українців через 5 років не зможуть вийти на пенсію через брак стажу. Доведеться чекати 63 або 65 років. Проте вимоги до цього віку теж ростуть, наприклад, щоб вийти на пенсію у 63 роки потрібно:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

А щоб вийти у 65 років потрібно:

у 2023 році – від 15 до 20 років стажу;

у 2024 році – від 15 до 21 року стажу;

у 2025 році – від 15 до 22 років стажу;

у 2026 році – від 15 до 23 років стажу;

у 2027 році – від 15 до 24 років стажу;

у 2028 році – від 15 до 25 років стажу.

Іспанські доходи не повпливають на пенсію

Якщо українець відпрацював декілька років у іншій країні, це можуть врахувати у стаж, але на розмір виплат це навряд вплине. Наприклад, як у наступному випадку.

Мені 56 років, 19 років та 3 місяці пропрацювала в Україні. Є 8 років та 2 місяці стажу роботи в Іспанії. Чи можу я оформити хоч якусь пенсію в Україні зараз?

– звернулася жінка до ПФУ.

У цьому та подібних випадках стаж, придбаний на території іншої країни, враховується лише для визначення права на отримання пенсії й не впливає на її розмір. Тож жінка вийде на законний відпочинок у 63 роки.

Україна уклала з Іспанією договір про пенсійне забезпечення за пропорційним принципом.