Вийти на пенсію у 60 не вийде: чому деякі українці не зможуть піти на відпочинок "зарано"
Джерело:ПФУ
Пенсіонери можуть не вийти на пенсію у 60 років уже через 5 років через збільшення вимог до стажу. Доведеться чекати підходящого віку.
Хто не зможе вийти на пенсію у 60 років
Щороку в Україні збільшуються вимоги до мінімального стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років. У 2023 році треба напрацювати 30 років страхового стажу, але уже у 2028 році він становитиме – 35 років.
Читайте також Перерахують чи ні: що буде з мінімальною пенсією до кінця рокуЗверніть увагу! Середній стаж у громадян, які виходять на пенсію у 60 років, становить приблизно 32 роки.
Саме тому більшість українців через 5 років не зможуть вийти на пенсію через брак стажу. Доведеться чекати 63 або 65 років. Проте вимоги до цього віку теж ростуть, наприклад, щоб вийти на пенсію у 63 роки потрібно:
- у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;
- у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;
- у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;
- у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;
- у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.
А щоб вийти у 65 років потрібно:
- у 2023 році – від 15 до 20 років стажу;
- у 2024 році – від 15 до 21 року стажу;
- у 2025 році – від 15 до 22 років стажу;
- у 2026 році – від 15 до 23 років стажу;
- у 2027 році – від 15 до 24 років стажу;
- у 2028 році – від 15 до 25 років стажу.
Іспанські доходи не повпливають на пенсію
Якщо українець відпрацював декілька років у іншій країні, це можуть врахувати у стаж, але на розмір виплат це навряд вплине. Наприклад, як у наступному випадку.
Мені 56 років, 19 років та 3 місяці пропрацювала в Україні. Є 8 років та 2 місяці стажу роботи в Іспанії. Чи можу я оформити хоч якусь пенсію в Україні зараз?
– звернулася жінка до ПФУ.
У цьому та подібних випадках стаж, придбаний на території іншої країни, враховується лише для визначення права на отримання пенсії й не впливає на її розмір. Тож жінка вийде на законний відпочинок у 63 роки.Нагадаємо! Україна уклала з Іспанією договір про пенсійне забезпечення за пропорційним принципом.