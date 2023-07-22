Кто не может выйти на пенсию в 60 лет

Каждый год в Украине увеличиваются требования к минимальному стажу, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. В 2023 году нужно наработать 30 лет страхового стажа, но уже в 2028 году он составит – 35 лет.

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Обратите внимание! Средний стаж у граждан, выходящих на пенсию в 60 лет, составляет около 32 лет.

Именно поэтому большинство украинцев через 5 лет не смогут выйти на пенсию из-за нехватки стажа. Придется ждать 63 или 65 лет. Однако требования к этому возрасту тоже растут, например, чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно:

в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

А чтобы выйти в 65 лет нужно:

в 2023 году – от 15 до 20 лет стажа;

в 2024 году – от 15 до 21 года стажа;

в 2025 году – от 15 до 22 лет стажа;

в 2026 году – от 15 до 23 лет стажа;

в 2027 году – от 15 до 24 лет стажа;

в 2028 году – от 15 до 25 лет стажа.

Испанские доходы не повлияют на пенсию

Если украинец отработал несколько лет в другой стране, это могут учесть стаж, но на размер выплат это вряд ли повлияет. К примеру, как в следующем случае.

Мне 56 лет, 19 лет и 3 месяца проработала в Украине. Есть 8 лет и 2 месяца стажа работы в Испании. Могу ли я оформить хоть какую-нибудь пенсию в Украине сейчас?

– обратилась женщина в ПФУ.

В этом и подобных случаях стаж, приобретенный на территории другой страны, учитывается только для определения права на получение пенсии и не влияет на ее размер. Так что женщина выйдет на законный отдых в 63 года.

Напомним! Украина заключила с Испанией договор о пенсионном обеспечении по пропорциональному принципу.