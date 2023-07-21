Минимальная пенсия 2023 года

В комментарии 24 Каналу эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, что до конца года минимальная пенсия, которая зависит от минимального прожиточного минимума, останется на уровне почти 2 100 гривен.

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Напоминаем, что прожиточный минимум повышали дважды в год – 1 июля и 1 декабря. Однако в этом году повышение не предусмотрено. Сейчас прожиточный минимум составляет:

на детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;

для трудоспособных лиц – 2 684 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 гривен.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Правительство всегда закон о бюджете закладывало 4 раза. То есть поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет.

Индексация в марте и июле

В этом году многие пенсионеры получили надбавки к пенсионным выплатам в результате индексации. Основные суммы пенсий повысились на 19,7%. Первый этап прошел в марте.

Впрочем, часть пенсионеров, а это бывшие госслужащие, чернобыльцы, ученые и другие пенсионеров, получили индексацию к пенсиям уже в июле. Средняя сумма повышения составила 1 021 гривну.

На сколько пенсионерам, вышедшим на пенсию по специальным законам, повысили выплаты: