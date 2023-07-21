Почему НБУ поднял фиксированный курс на 25%

21 июля 2022 года НБУ поднял официальный курс на 25% и зафиксировал доллар на уровне 36,56 гривны. После этого решения наличный курс доллара стремительно вырос до более чем 41 гривны.

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Если сравнить с уровнем курса на сегодня, то он уже близок официальному – колеблется от 36,6 гривны до 36,9 гривны.

Напоминаем Напомним, что 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения, Нацбанк зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны. Причиной тому стала стабильность работы финансовой системы.

Изменения в июле в отношении курса должны были увеличить конкурентоспособность украинских производителей, приблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения, а также поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

Следовательно, с 21 июля были осуществлены следующие меры:

Продажа безналичной валюты гражданам с последующим размещением на депозит сроком от 3 календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен (в эквиваленте).

Лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей. Следовательно, уровень был изменен с ежемесячного на еженедельный – 12,5 тысячи гривен (в эквиваленте) на 7 календарных дней.

Но украинцы в дальнейшем могут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тысяч гривен в месяц.

С 25 июля будет отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту.

Два совершенно разных рынка: как изменился курс за 365 дней

Как рассказывает в разговоре с 24 Каналом Василий Невмержицкий, финансовый аналитик, фиксация курса оказала положительное влияние на состояние международных резервов. А это самое главное для нашей страны, которая ведет боевые действия и зависит от международных доноров.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик Кроме того, такое решение помогло не провоцировать инфляцию и спекулятивный курс на наличном рынке.

В то же время Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 Каналу рассказала, что за последний год изменений на наличном рынке было немало. Их настолько много, что 12 месяцев назад и сейчас – это два совершенно разных рынка.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Всю вторую половину прошлого года спрос на иностранную валюту очень существенно превышал предложение, а дефицит банкнот иностранной валюты из-за разрушенной логистики привел к очень сильному росту стоимости доллара на наличном рынке.

Следовательно, на пике доллар достиг 42,7 гривны за доллар. То есть разница с официальным курсом превышала 16%. В то же время банкир добавляет, что сейчас, для сравнения, она составляет чуть более 1%.

Кроме того, рост наличного курса усиливал девальвационные ожидания и привел к дополнительному росту стоимости иностранной валюты.

Обратите внимание! Осенью 2022 года дневное сальдо между приобретенной и проданной населением валютой превышало 40 миллионов долларов.

В прошлом и уже в этом году НБУ принял немало решений, которые в конце концов смогли успокоить ситуацию. Часть из них прямо касалась валютного рынка:

регулятор расширил лимиты продажи наличной валюты населению для банков,

запустил "депозитную схему" приобретения безналичной валюты,

проводил аукционы по продаже банкнот иностранной валюты в период острого их дефицита.

Кроме того, были приняты решения, которые в конце концов смогли повысить популярность гривневых депозитов среди населения. Перечислять все их нет смысла. Но в итоге украинцы получили возможность вкладывать свободные гривны на срочные вклады под 17 – 21% годовых.

– добавляет Золотько.

Такое решение на фоне стремительно замедляющейся инфляции стало хорошей альтернативой приобретению иностранной валюты.

Если подытожить, то по состоянию на середину июля рынок фиксирует стабильно положительное сальдо операций физлиц с иностранной валютой. Спрос на приобретение долларов и евро существенно сократился, а наличный курс вплотную приблизился к котировкам Межбанковского валютного рынка.

Будет ли курс двигаться в сторону официального

Невмержицкий объясняет, что трудно говорить о том, каким будет курс сейчас и будет ли он ближе к официальному. Аналитик объясняет это тем, что ведутся боевые действия на территории Украины.

У нас есть ситуации как подрыв россиянами Каховской ГЭС. То есть это все события, которые мы не ожидали. Потому никто не может прогнозировать, что будет с курсом. Мы никогда не жили в такой ситуации, которая есть сейчас. Мы не знаем, какие могут быть завтра вызовы,

– говорит собеседник.

Впрочем, на текущее время НБУ как регулятор денежно-кредитной валюты и контроля валютной политики, принял такие меры, которые способствовали стабильности банковской системы.

Это соответственно население Украины несет деньги в банк на депозиты. Мы видим рост денежных средств в гривне на банковских счетах. Также карты, которыми пользуются украинцы за рубежом и рассчитываются в валюте за товары и услуги, работают. При этом курс показал, что гривна укрепилась почти до 37 гривны. Это говорит о том, что со стороны населения есть доверие к национальной денежной единице,

– добавляет эксперт.

А вот Анна Золотько прогнозирует, что вполне вероятны сейчас ситуативные временные волны укрепления гривны на фоне массовой распродажи валюты. В целом, такие прецеденты в течение года случались несколько раз.

Но стратегически стоимость иностранной валюты на наличном рынке будет тянуться к котировкам МВРУ. Сейчас они ограничены диапазоном +/- 1%, и, ввиду того, что спрос в этом сегменте стабильно превышает предложение, торги обычно проходят возле верхней границы указанного диапазона,

– говорит Анна Золотько.

Сейчас теоретический минимум стоимости доллара на наличном рынке находится в коридоре 37,0 – 37,2 гривны за доллар.

Но более турбулентным для курса может оказаться конец июля. В этот период НБУ будет проводить плановое заседание монетарного комитета. В полной мере вероятно, что регулятор примет решение о снижении учетной ставки. Это будет означать для рынка, что начат этап смягчения монетарной политики.

По мнению Золотько, это может спровоцировать спекулятивные атаки на гривну и вызвать временный рост курса.

Справка: в 2022 году НБУ резко повысил учетную ставку до 25% через три месяца после начала полномасштабной войны в Украине. Пока она все еще находится на уровне 25% годовых.

Впрочем, из-за отсутствия резких изменений в общей ситуации, на горизонте 2 – 3 месяцев наличный курс будет тянуться к котировкам МВРУ.

Какая сейчас ситуация на наличном рынке

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в разговоре с 24 Каналом спрогнозировал, что в последнюю неделю июля на наличном рынке изменений не предполагается. В соответствии с этим курсовой коридор колебаний сохранится.

Обратите внимание! По прогнозам он будет на уровне 36,7 – 37,3 гривны за доллар и 41 – 42 гривны за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный курс будет колебаться поближе к уровню официального курса. В то же время на курс евро будет влиять соотношение пары доллар/евро на международном рынке.

На курсовую стабильность повлияла значительно инфляция в стране. С начала 2023 года она составила 4,6%, а это в среднем ежемесячно по 0,77%. В годовом исчислении инфляция составит 12,8%.

Кроме того, накопления внешних резервов на уровне 39 миллиардов долларов дают основание для дальнейшей стабильности экономики.

Тарас Лесовой заверил, что на валютном рынке ситуация будет достаточно прогнозируемой и спокойной, а с экономической стороны на наличном рынке нельзя ждать каких-то "катаклизмов".