Міністри ухвалили рішення: ЄС запроваджує найбільше розширення санкційного списку

У понеділок, 12 жовтня, міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про внесення до санкційного списку майже 1 600 нових позицій. Вони спрямовані проти російського військово-промислового комплексу.

Що відомо про запровадження нових санкцій

Це найбільше розширення нашого санкційного списку з моменту початку Росією повномасштабної війни у лютому 2022 року, про що повідомила Верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Вона наголосила, що Європа вкотре демонструє єдність.

Зокрема, понад половина нових позицій стосується виробничого ланцюга балістичних ракет.

Кая Каллас Верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Ми значно ускладнюємо для Росії виробництво зброї, яку вона використовує для вбивства українців, а також робимо його повільнішим і дорожчим.

Каллас додала, що Євросоюз вітає енергетичне перемир'я. Але у Європі ще не знають, чи дотримуватиметься Росія цієї домовленості.

Нагадаємо, що подібне рішення Каллас анонсувала у суботу, 10 жовтня. Вона підкреслила, що лише за два дні внаслідок російських ударів загинули понад 80 українських цивільних осіб.

Крім того, Росія посилила гібридні атаки проти Європи. А призупинення санкцій щодо російського дизельного пального, як вона зазначила, забезпечує Москві додаткові доходи для ведення війни.