Міністри ухвалили рішення: ЄС запроваджує найбільше розширення санкційного списку
У понеділок, 12 жовтня, міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про внесення до санкційного списку майже 1 600 нових позицій. Вони спрямовані проти російського військово-промислового комплексу.
Що відомо про запровадження нових санкцій
Це найбільше розширення нашого санкційного списку з моменту початку Росією повномасштабної війни у лютому 2022 року, про що повідомила Верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
Вона наголосила, що Європа вкотре демонструє єдність.
Зокрема, понад половина нових позицій стосується виробничого ланцюга балістичних ракет.
Ми значно ускладнюємо для Росії виробництво зброї, яку вона використовує для вбивства українців, а також робимо його повільнішим і дорожчим.
Каллас додала, що Євросоюз вітає енергетичне перемир'я. Але у Європі ще не знають, чи дотримуватиметься Росія цієї домовленості.
Нагадаємо, що подібне рішення Каллас анонсувала у суботу, 10 жовтня. Вона підкреслила, що лише за два дні внаслідок російських ударів загинули понад 80 українських цивільних осіб.
Крім того, Росія посилила гібридні атаки проти Європи. А призупинення санкцій щодо російського дизельного пального, як вона зазначила, забезпечує Москві додаткові доходи для ведення війни.