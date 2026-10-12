Что известно о введении новых санкций

Это самое масштабное расширение нашего санкционного списка с момента начала Россией полномасштабной войны в феврале 2022 года, о чем сообщила Верховная представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Она подчеркнула, что Европа в очередной раз демонстрирует единство.

В частности, более половины новых позиций касается производственной цепочки баллистических ракет.

Кая Каллас Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Мы значительно затрудняем для России производство оружия, которое она использует для убийства украинцев, а также делаем его более медленным и дорогостоящим.

Каллас добавила, что Евросоюз приветствует энергетическое перемирие. Но в Европе пока не знают, будет ли Россия соблюдать эту договоренность.