Об этом пишет Axios со ссылкой на американские и украинские источники.

Как США поняли "энергетическое перемирие"

По данным издания, взаимная приостановка ударов по НПЗ рассматривается американской стороной как первый шаг. Следующей точкой называют вероятное заключение соглашения о прекращении атак на электростанции и энергетические сети.

Впрочем, украинский чиновник подчеркнул, что предложение в формате "НПЗ за НПЗ" является неравноценным. Дело в том, что в Украине есть только один нефтеперерабатывающий завод, который неоднократно подвергался обстрелам и не работает на полную мощность. В то же время у России есть разветвленная сеть таких предприятий.

Мы импортируем дизельное топливо и газ. Нам нужно, чтобы россияне прекратили атаковать нашу электросеть,

– сказал украинский чиновник.

Представитель Белого дома отметил, что российская сторона в настоящее время обдумывает эту инициативу, и "мы скоро узнаем, готовы ли они".

В то же время американские чиновники предупреждают, что удары Сил обороны Украины по российским НПЗ наносят больше ущерба отношениям между Трампом и Зеленским, чем влияют на сам нефтяной сектор России.

Трамп действительно разгневан. Он считает, что Зеленский воспринимает помощь США как должное,

– сообщил представитель Белого дома.

На фоне этой ситуации посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер решили отложить запланированный визит в Москву "по крайней мере до тех пор, пока не выяснится, готовы ли Украина и европейские страны согласиться на новое согласованное предложение для Путина".

Что предшествовало

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Тогда Владимир Зеленский отметил, что объявление о прекращении огня стало для него новостью.

Украина выразила готовность воздержаться от атак на российские объекты при условии зеркальных действий со стороны России. Однако сразу после заявления американского лидера российские войска нанесли новые удары по энергообъектам в Киеве и Харькове.