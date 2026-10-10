Решение принимается на фоне очередного обострения, когда в результате российских ударов за два дня погибли более 80 украинских мирных жителей. Об этом сообщила Кая Каллас в своих социальных сетях.

Что говорят в ЕС?

Россия усилила эскалацию против гражданских, убив десятки людей за последние дни. Кроме массированных ударов по Украине, страна-агрессорка ощутимо активизировала гибридные атаки непосредственно против государств-членов Европейского Союза и союзников по НАТО.

В заявлении должностная лицо отмечает, что любая приостановка ограничений, в том числе на российское дизельное топливо, предоставляет Москве дополнительные доходы для ведения боевых действий. Именно поэтому европейские страны категорически отказываются ослаблять давление на кремлевский режим.

Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа не будет этого делать,

– написала Каллас.

Она подчеркнула, что планируемый к утверждению новый перечень санкций станет самым масштабным расширением персональных и секторальных ограничений, направленных на блокирование военно-промышленного комплекса России с начала полномасштабного вторжения.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ранее правительство Германии сообщило, что не будет отменять ограничения на импорт российского дизельного горючего вслед, несмотря на соглашение Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В Берлине подчеркнули, что продолжат соблюдать действующие эмбарго и будут работать над новыми экономическими ограничениями против Москвы и будут поддерживать Киев.