Чи будуть знову яйця по 17 гривень: Міноборони закупатиме продукти через нового постачальника

Державне підприємство Міністерства оборони "Агенція закупівель у сфері оборони" (Державний оператор тилу) оголосило перші закупівлі у галузі харчування через систему Prozorro. Ці закупівлі охоплюють 11 регіональних секторів в Україні.

Закупівлі по-новому

Загальна очікувана вартість процедур закупівлі становить майже 11 мільярдів гривень. Кожен з основних секторів розділений на обов'язкові та додаткові області, що можуть бути покриті кількома постачальниками, щоб зменшити ризики та гарантувати безперервність постачання.

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Процедури оголошені на постачання в 11 секторів:

• Вінницька — Хмельницька — Житомирська — Київська

• Волинська — Рівненська — Житомирська

• Дніпропетровська — Полтавська — Донецька — Запорізька

• Житомирська — Київська — Чернігівська — Вінницька — Черкаська

• Закарпатська — Львівська — Івано-Франківська

• Запорізька — Дніпропетровська — Херсонська

• Львівська — Івано-Франківська — Тернопільська

• Миколаївська — Херсонська — Одеська — Кіровоградська

• Харківська — Донецька — Сумська — Луганська — Полтавська

• Черкаська — Кіровоградська — Вінницька — Київська

• Чернівецька — Івано-Франківська — Тернопільська

Документація для кожного тендеру містить багато додатків, включаючи каталог продуктів харчування та максимальні ціни на них.

Контекст

! Наприклад, ціна на картоплю не може перевищувати 21 гривню, а ціна на яйця становить від 5,4 до 5,7 гривні за штуку.

Нещодавно, наприкінці 2022 року, Міністерство оборони уклало десять угод на постачання харчування для військових на 2023 рік на суму 42,05 мільярда гривень.

Проте після цього в ЗМІ з'явилися розслідування щодо завищених цін на продукти. ЗМІ оприлюднили угоду, яку уклали у Міноборони України. У ній йшлося про харчування для військових, які перебувають у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

! Тоді журналісти порівняли ціни, за якими продукти закупляє Міноборони, з цінами у столичних супермаркетах. Навіть роздрібні, а не гуртові ціни у Києві були суттєво нижчими.

Наприклад, Міноборони закуповувало:

куряче яйце по 17 гривень за штуку;

картоплю по 22 гривні за кілограм;

цибулю по 42 гривні за кілограм.

! Це призвело до додаткових угод, які зменшили деякі ціни на продукти вдвічі. Однак аудит Рахункової палати підтвердив завищення цін.

Після цього скандалу Міністерство оборони розпочало реформування системи закупівель, створивши "Агенцію закупівель у сфері оборони" під керівництвом Арсена Жумаділова.