Закупки по-новому

Общая ожидаемая стоимость процедур закупки составляет почти 11 миллиардов гривен. Каждый из основных секторов разделен на обязательные и дополнительные области, которые могут быть покрыты несколькими поставщиками, чтобы уменьшить риски и гарантировать непрерывность поставок.

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Процедуры объявлены на поставку в 11 секторов:

  • Винницкая — Хмельницкая — Житомирская — Киевская
  • Волынская — Ровенская — Житомирская
  • Днепропетровская — Полтавская — Донецкая — Запорожская
  • Житомирская — Киевская — Черниговская — Винницкая — Черкасская
  • Закарпатская — Львовская — Ивано-Франковская
  • Запорожская — Днепропетровская — Херсонская
  • Львовская — Ивано-Франковская — Тернопольская
  • Николаевская — Херсонская — Одесская — Кировоградская
  • Харьковская — Донецкая — Сумская — Луганская — Полтавская
  • Черкасская — Кировоградская — Винницкая — Киевская
  • Черновицкая — Ивано-Франковская — Тернопольская

Документация для каждого тендера содержит много приложений, включая каталог продуктов питания и максимальные цены на них.

Контекст

Недавно, конце 2022 года, Министерство обороны заключило десять соглашений на поставку питания для военных на 2023 год на сумму 42,05 миллиарда гривен.

Однако после этого в СМИ появились расследования относительно завышенных цен на продукты. СМИ обнародовали соглашение, которое заключили в Минобороны Украины. В ней говорилось о питании для военных, которые находятся в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Например, Минобороны закупало:

  • куриное яйцо по 17 гривен за штуку;
  • картофель по 22 гривны за килограмм;
  • лук по 42 гривны за килограмм.

После этого скандала Министерство обороны начало реформирование системы закупок, создав "Агентство закупок в сфере обороны" под руководством Арсена Жумадилова.