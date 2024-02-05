Закупки по-новому
Общая ожидаемая стоимость процедур закупки составляет почти 11 миллиардов гривен. Каждый из основных секторов разделен на обязательные и дополнительные области, которые могут быть покрыты несколькими поставщиками, чтобы уменьшить риски и гарантировать непрерывность поставок.
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Процедуры объявлены на поставку в 11 секторов:
- Винницкая — Хмельницкая — Житомирская — Киевская
- Волынская — Ровенская — Житомирская
- Днепропетровская — Полтавская — Донецкая — Запорожская
- Житомирская — Киевская — Черниговская — Винницкая — Черкасская
- Закарпатская — Львовская — Ивано-Франковская
- Запорожская — Днепропетровская — Херсонская
- Львовская — Ивано-Франковская — Тернопольская
- Николаевская — Херсонская — Одесская — Кировоградская
- Харьковская — Донецкая — Сумская — Луганская — Полтавская
- Черкасская — Кировоградская — Винницкая — Киевская
- Черновицкая — Ивано-Франковская — Тернопольская
Документация для каждого тендера содержит много приложений, включая каталог продуктов питания и максимальные цены на них.
Контекст
Недавно, конце 2022 года, Министерство обороны заключило десять соглашений на поставку питания для военных на 2023 год на сумму 42,05 миллиарда гривен.
Однако после этого в СМИ появились расследования относительно завышенных цен на продукты. СМИ обнародовали соглашение, которое заключили в Минобороны Украины. В ней говорилось о питании для военных, которые находятся в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
Например, Минобороны закупало:
- куриное яйцо по 17 гривен за штуку;
- картофель по 22 гривны за килограмм;
- лук по 42 гривны за килограмм.
После этого скандала Министерство обороны начало реформирование системы закупок, создав "Агентство закупок в сфере обороны" под руководством Арсена Жумадилова.