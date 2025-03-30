Перемир'я стане критичним ударом для економіки Росії, – WSJ

Протягом війни величезні витрати агресора на військові потреби підтримували виробництво і "приглушували" вплив санкцій. Економіка Росії стала залежати від війни в плані робочих місць, зарплат і зростання. Відмова від такого "підживлення" після досягнення мирної угоди становить значний ризик для Кремля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Економічне зростання Росії залежить від війни проти України

Збройні заводи в Росії перепрофілювалися, а підприємства – від брендів одягу й до пекарень – перепрофілювалися на виробництво балаклав і безпілотників. Така трансформація зробила економіку Росії залежною від війни у питаннях робочих місць, заробітної плати та зростання.

"Відмова від військової підтримки в рамках мирної угоди, на якій наполягає президент Трамп, є економічним ризиком для Кремля", – зазначило видання.

За словами економістів, відхід від військового підґрунтя залишить російську економіку в небезпечному становищі. Вона виснажена за три роки повномасштабної війни проти України й бореться з впертою інфляцією, нестачею робочої сили, має лише кілька шляхів до зростання, окрім війни.

Експерти вважають, що якщо мир буде досягнутий, то будь-яке скорочення військових витрат Росії, ймовірно, залишить кратер у фінансах Кремля, який буде важко заповнити.

За оцінками старшого економіста Інституту економіки країн, що розвиваються, Банку Фінляндії, щонайменше 40% економічного зростання Росії у 2024 році було безпосередньо зумовлене виробництвом, пов'язаним з війною, не враховуючи побічних ефектів від збільшення споживання внаслідок підвищення зарплат і виплат, пов'язаних з війною.

Окрім того, виплати сім'ям солдатів, які воюють проти України, підвищили добробут деяких найбідніших районів Росії. Припинення такого стимулювання завдасть шкоди внутрішньому споживанню, зазначили економісти.

Питання для російського уряду полягає в тому, як перейти від військової економіки до цивільної, коли вся економіка мобілізована на підтримку військових зусиль,

– зазначила старша наукова співробітниця Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Берліні, аналітичного центру.

Марія Шагіна також зауважила, що Росія перебуває у полоні відтоку мізків, технологічного занепаду й економічної стагнації. У цьому контексті експертка додала: "Яким буде нове джерело економічного зростання?".

Витрати агресора на війну в поєднанні зі стабільними надходженнями від експорту нафти допомогли економіці не зважати на прогнози колапсу після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Тоді більшість економістів прогнозували тривалу і глибоку економічну рецесію в Росії. Згідно з офіційною статистикою, валовий внутрішній продукт Росії впав нібито "лише на 1,4%" того року і "зріс на 4,1%" у 2023 та 2024.

Якщо Кремль хоче уникнути економічного колапсу, йому доведеться продовжувати витрачати кошти на нинішньому рівні ще довго після закінчення війни. Якщо військові витрати будуть скорочені, це призведе до втрати робочих місць і загального розчарування в багатьох російських регіонах,

– сказав Яніс Клюге, експерт з питань Росії в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки.

Звичайно, економіка Росії отримала б вигоду від завершення війни, зокрема, потенційне зняття деяких санкцій, поліпшення торгівельних відносин і ділової довіри.

Війна створила економічні проблеми. Центральний банк Росії підняв процентні ставки до рекордного рівня, аби протидіяти інфляційному тиску стимулів воєнного часу.

Аналітики переконані, що Росії також необхідно продовжувати вливати гроші у свій оборонний сектор, щоб відновити боєздатність після значних втрат в Україні. Це, на думку деяких експертів, може забезпечити агресору економічну "м'яку посадку" після будь-якого завершення війни.

Колишня співробітниця російського центрального банку, а нині наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія, зазначила, що Путіну потрібно буде поповнювати арсенали, а це означає, що військові витрати залишатимуться високими ще кілька років після війни.

Мирна угода стане ще одним шоком для економіки, але шоком керованим,

– вважає Олександра Прокопенко.

Однак, підтримувати теперішній рівень військових витрат у мирний час буде складно. У 2025 році федеральний бюджет виділяє 13,5 трильйона рублів, або близько 160 мільярдів доларів, на оборону, що становить понад 6% ВВП, конкуруючи з піковими показниками радянських часів.

Росія має бюджетний дефіцит протягом усієї війни, а дві третини ліквідних активів її фонду "на чорний день", фонду національного добробуту, були витрачені з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Capital Economics в записці для клієнтів зазначає, що падіння рівня витрат може призвести до уповільнення або навіть рецесії в найближчій перспективі

Зосередженість Росії на військовому виробництві також означає, що цивільним секторам агресор не приділяє належної уваги. Сукупні військові витрати та витрати на "нацбезпеку" становлять понад 40% бюджетних витрат. Це перевищує витрати на охорону здоров'я, освіту й соціальну політику разом узяті.

Російські економічні показники демонструють перехід до військово-промислової діяльності й канібалізацію довгострокового добробуту споживачів і систем соціального захисту,

– йдеться у звіті Інституту економіки країн, що розвиваються, Банку Фінляндії.

Підприємствам, які витратили час і гроші, щоб переорієнтуватися на економіку війни, також знадобиться час, щоб перелаштуватися на мирні рейки.

Видання констатувало, що сотні тисяч росіян загинули на фронті, також багато втекли за кордон. Російський бізнес спустошений. Бракує всіх, – від програмістів та інженерів до зварювальників і бурильників нафтових свердловин.

Хоча повернення солдатів допоможе розв'язати проблему дефіциту робочої сили після укладення мирної угоди, економісти передбачають проблеми з заповненням особливо висококваліфікованих вакансій. Адже учасники бойових дій у Росії часто походять з менш освічених і менш заможних верств населення, не мають необхідної кваліфікації та здібностей.

Згортання того, що економісти називають "економікою смерті", стане додатковим тягарем для економіки Росії в мирний час.

За даними економіста Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, високі зарплати військовослужбовцям, компенсації сім'ям загиблих або поранених у бою й інші виплати становили 1,5% ВВП Росії станом на середину 2024 року. За словами Астрова, на них також припадає понад 3% загальних споживчих витрат.

З подальшим підвищенням виплат, пов'язаних з війною, у другій половині минулого року, їх важливість для російської економіки, ймовірно, зросла, а це означає, що їх скорочення буде негативним шоком для приватного споживання і зростання ВВП,

– вважає економіст.

До речі, російські чиновники прогнозують, що американські компанії нібито можуть "масовано" повернутися в країну-агресорку після покращення відносин Москви з Вашингтоном. Однак, мало хто з аналітиків вважає, що така тенденція матеріалізується, навіть за умови укладення мирної угоди.

Американські інвестори, ймовірно, остерігатимуться повертатися до Росії через геополітичний і репутаційний ризик. Окрім того, хронічні проблеми, – бюрократію та слабкі права власності, вважає Шагіна з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

На думку експертів, мирна угода матиме фундаментальне значення для майбутньої траєкторії розвитку економіки агресора. Навіть якщо буде досягнута домовленість про тривалий мир і Росія в кінцевому підсумку отримає вигоду від посилення глобальних економічних зв'язків, війна матиме довгострокові наслідки для її економічних перспектив, наголосили аналітики.

"Фундаментальні зміни в політичному та діловому середовищі Росії, а також у її відносинах із Заходом, будуть потрібні для того, щоб покращити довгострокові перспективи зростання", – йдеться в повідомленні Capital Economics для клієнтів.

Водночас зазначено, що наразі, "схоже, це все ще не на часі".