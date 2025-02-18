Місія МВФ вже найближчим часом розпочне роботу в Україні

Міністр фінансів Сергій Марченко та директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва обговорили підготовку до сьомого перегляду програми EFF. Зокрема очікується, що місія МВФ розпочнеться вже найближчими днями.

МВФ розпочне роботу в Україні вже незабаром

Так Мінфін разом з командами Національного банку та МВФ продовжує працювати над впровадженням спільно визначених реформ, пише 24 канал з посиланням на Міністерство фінансів України.

Читайте також Україні потрібно подвоїти ВВП: економіст дав прогноз на найближчі роки

Ми успішно пройшли вже шість переглядів Програми та працюємо над виконанням умов до сьомого перегляду і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 917,5 мільйонів доларів США,

– повідомив Сергій Марченко.

Програма Механізму розширеного фінансування України діє вже майже два роки. Вона успішно завершила вже шість переглядів – вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити до Державного бюджету України близько 9,8 мільярда доларів США з передбачених програмою на 2023-2027 роки 15,5 мільярда доларів США.

Крім того, у 2025 році планується залучити 2,7 мільярда доларів США від МВФ за результатом чотирьох квартальних переглядів. Програма є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 148 мільярдів доларів США.

На сьогодні Україна вже виконала 35 структурних маяків – реформаційні заходи в рамках програми Механізму розширеного фінансування з МВФ,

– йдеться на сайті відомства.

Для продовження функціонування програми у 2025 році Україна має виконати необхідні умови у напрямах:

зміцнення фінансової стабільності;

підтримка економічного відновлення;

покращення управління державними інституціями;

євроінтеграція.

Зверніть увагу! Міжнародний валютний фонд є третім найбільшим надавачем фінансової допомоги Україні (після США та Євросоюзу) від початку повномасштабного вторгнення.