Місія МВФ завершила свою роботу в Україні
- Місія МВФ та українські фінансові органи завершили обговорення виконання програми Механізму розширеного фінансування з 3 по 10 вересня.
- Експерти МВФ відзначили ефективну роботу України, зокрема реалізацію програми EFF та підтримку фінансової стабільності.
Керівництво Міністерства фінансів України, НБУ та експерти МВФ завершили обговорення стану виконання програми Механізму розширеного фінансування. Ці зустрічі тривали протягом 3-10 вересня.
Що відомо про роботу МВФ в Україні?
Сторони обговорювали стан виконання держбюджету 2025 та показники проєкту бюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування та передбачені програмою структурні реформи, пише 24 Канал з посиланням на Мінфін.
Зазначається, що експерти Міжнародного валютного фонду вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України. Йдеться як про реалізацію програми EFF, так і підтримку фінансової стабільності країни.
Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Вдячний МВФ за незмінну експертну та фінансову підтримку,
– сказав міністр фінансів Сергій Марченко за підсумками зустрічей.
Водночас активні бойові дії тривають, а планування Державного бюджету України на наступний рік відбувається в умовах високої невизначеності. Згідно зі слів Марченка, протягом тижня разом з експертами МВФ обговорювали потребу в підготовці нової програми фінансової співпраці, яка краще відповідатиме поточним та середньостроковим пріоритетам України.
Важливо! Україна очікує на продовження тісного діалогу в найближчі тижні, щоб узгодити подальші кроки.
Що відомо про співпрацю України та МВФ?
Україна співпрацювала з Міжнародним валютним фондом з часів своєї Незалежності. У 1992 році країна стала членом МВФ, а у 1994 році розпочала першу співпрацю з ним. Зокрема у період з 1994 року по 2020 роки Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 35 мільярдів доларів США. Очікується, що у 2025 році вдасться залучити 2,7 мільярда доларів від МВФ.