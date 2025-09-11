Керівництво Міністерства фінансів України, НБУ та експерти МВФ завершили обговорення стану виконання програми Механізму розширеного фінансування. Ці зустрічі тривали протягом 3-10 вересня.

Що відомо про роботу МВФ в Україні?

Сторони обговорювали стан виконання держбюджету 2025 та показники проєкту бюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування та передбачені програмою структурні реформи, пише 24 Канал з посиланням на Мінфін.

Читайте також Війна триватиме: Мінфін підготував бюджет на 2026 рік

Зазначається, що експерти Міжнародного валютного фонду вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України. Йдеться як про реалізацію програми EFF, так і підтримку фінансової стабільності країни.

Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Вдячний МВФ за незмінну експертну та фінансову підтримку,

– сказав міністр фінансів Сергій Марченко за підсумками зустрічей.

Водночас активні бойові дії тривають, а планування Державного бюджету України на наступний рік відбувається в умовах високої невизначеності. Згідно зі слів Марченка, протягом тижня разом з експертами МВФ обговорювали потребу в підготовці нової програми фінансової співпраці, яка краще відповідатиме поточним та середньостроковим пріоритетам України.

Важливо! Україна очікує на продовження тісного діалогу в найближчі тижні, щоб узгодити подальші кроки.