Що відомо про місію МВФ?
Місія працюватиме в Україні протягом наступних 7-8 днів, пише 24 Канал з посиланням на заступника виконавчого директора від України Владислав Рашкован.
Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі,
– повідомив Владислав Рашкован.
Він додав, що місія готова до роботи. Зокрема багато зустрічей вже заплановано.
Зверніть увагу! Рашкован написав, що буду радий побачитися в місті протягом наступних 7-8 днів.
Що відомо про нову програму з МВФ?
Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю розповів, що дев'ятий перегляд за поточною програмою МВФ ускладнюється через особливості дизайну таких програм для повноцінного кредитування у випадку країн в умовах надзвичайно високої невизначеності.
Власне, потенційна нова програма, яка матиме довший горизонт планування, має набагато більше шансів відповідати всім внутрішнім параметрам Міжнародного валютного фонду,
– сказав Ніколайчук.
Зазначається, що нова потенційна нова програма буде логічним продовженням чинної програми. Тому наразі йде активна праця над виконанням всіх закладених до неї умов. Ця нова програма, як і раніше, має фокусуватися на забезпеченні макроекономічної й фінансової стабільності.
Одночасно на її основі ми маємо консолідувати зусилля наших міжнародних партнерів для фінансування дефіциту бюджету та високих оборонних видатків, прямо чи не прямо,
– додав Сергій Ніколайчук.
Якщо ж говорити про перспективу наступних років, то ця програма має більше фокусуватися на створенні умов для відновлення економіки з потужним євроінтеграційним фокусом.
Важливо! Зокрема, у фінансовому секторі мова йде про реалізацію амбітних планів щодо створення інфраструктури фінансових ринків, які мають забезпечити фундамент для економічного відновлення.
Що казав Зеленський про нову програму МВФ?
- Президент України Володимир Зеленський розмовляв із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
- Він написав, що попри війну Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи. І МВФ це бачить.
- Зокрема Зеленський та Георгієва обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час.