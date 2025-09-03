Что известно о миссии МВФ?

Миссия будет работать в Украине в течение следующих 7-8 дней, пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя исполнительного директора от Украины Владислав Рашкован.

Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немножко провели в бомбоубежище,

– сообщил Владислав Рашкован.

Он добавил, что миссия готова к работе. В частности много встреч уже запланировано.

Рашкован написал, что буду рад увидеться в городе в течение следующих 7-8 дней.

Что известно о новой программе с МВФ?

Первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью рассказал, что девятый пересмотр по текущей программе МВФ осложняется из-за особенностей дизайна таких программ для полноценного кредитования в случае стран в условиях чрезвычайно высокой неопределенности.

Собственно, потенциальная новая программа, которая будет иметь более длинный горизонт планирования, имеет гораздо больше шансов соответствовать всем внутренним параметрам Международного валютного фонда,

– сказал Николайчук.

Отмечается, что новая потенциальная новая программа будет логическим продолжением действующей программы. Поэтому сейчас идет активная работа над выполнением всех заложенных в нее условий. Эта новая программа, как и раньше, должна фокусироваться на обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности.

Одновременно на ее основе мы должны консолидировать усилия наших международных партнеров для финансирования дефицита бюджета и высоких оборонных расходов, прямо или не прямо,

– добавил Сергей Николайчук.

Если же говорить о перспективе следующих лет, то эта программа должна больше фокусироваться на создании условий для восстановления экономики с мощным евроинтеграционным фокусом.

В частности, в финансовом секторе речь идет о реализации амбициозных планов по созданию инфраструктуры финансовых рынков, которые должны обеспечить фундамент для экономического восстановления.

Что говорил Зеленский о новой программе МВФ?