Какие законопроекты не понравились МВФ?

Возражения МВФ вызвали законопроекты №13414 и №13415, которые предусматривают компенсацию бизнесу капитальных инвестиций с помощью налогов. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает 24 канал со ссылкой на LIGA.net.

По словам Гетманцева, МВФ прислал письмо, в котором выступил против законопроектов и отметил, что необходимы дополнительные консультации по этому вопросу.

Мы не можем игнорировать эту институцию и вряд ли будем предпринимать шаги, которые идут вразрез с его позицией, поэтому, бесспорно, в ближайшее время эти консультации будут,

– заявил Гетманцев.

Заместитель министра финансов Светлана Воробей объяснила, что МВФ не согласен по двум пунктам в законопроекте:

относительно способа реализации поддержки бизнеса через нулевую ставку налога на прибыль, с чем, кстати, Министерство финансов соглашается;

относительно освобождения предпринимателей от уплаты НДС на таможне.

Важно! Впрочем, налоговый комитет, ознакомившись с позицией МВФ, все равно рассмотрел законопроекты о налоговых льготах и рекомендовал Раде принять их в первом чтении.

В чем суть законопроектов?

Законопроекты о новых налоговых льготах в начале июня этого года внесла на рассмотрение группа депутатов, которую возглавил Дмитрий Киселевский

Законопроект предусматривает, что компании, которые будут вкладывать средства в развитие перерабатывающих производств в Украине, смогут получить компенсацию расходов за счет налогов этих предприятий.

Их будут освобождать от налога на прибыль, а также от НДС и пошлин на землю и новое оборудование.

Гетманцев добавил, что, хотя МВФ против таких налоговых льгот, украинская власть рассматривает освобождение от налогов не как льготы, а как инвестиции в экономику.

Стоит знать! Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрел указанные законопроекты и назвал их приоритетными по поддержке бизнеса.