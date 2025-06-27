Что в МВФ думают о переходе Украины на евро
Украина должна гармонизировать свою правовую систему с законами Евросоюза, если планирует перейти на расчеты в евро. Об этом заявил исполнительный директор МВФ и бывший глава Банка Литвы Витас Василяускас, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
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Если бы я был на вашем месте, я бы адаптировал внутреннее законодательство к законодательству ЕС, не пытаясь найти какие-то оправдания, утверждая, что наша ситуация очень специфическая. Просто адаптируйте свою правовую систему и будьте частью клуба,
– отметил Василяускас.
По мнению исполнительного директора МВФ, сейчас стратегической целью и приоритетной задачей Украины является членство в Евросоюзе. Вместе с тем введение евро является юридическим обязательством.
- Василяускас отметил, что каждое государство самостоятельно выбирает свою монетарную политику, это является ее суверенным решением.
- Не все страны Евросоюза также являются членами еврозоны, где расчеты проводятся в евро.
- Для Литвы, например, введение евро было стратегическим решением, которое было лишь вопросом времени, ведь страна должна соответствовать критериям еврозоны.
Стоит знать! Банк Литвы в свое время подготовил отчет с преимуществами и недостатками перехода на евро. Это оказалось полезным и помогло в обсуждениях с теми, кто принимает решения, бизнесом и литовским обществом в целом.