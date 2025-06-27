Что в МВФ думают о переходе Украины на евро

Украина должна гармонизировать свою правовую систему с законами Евросоюза, если планирует перейти на расчеты в евро. Об этом заявил исполнительный директор МВФ и бывший глава Банка Литвы Витас Василяускас, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Если бы я был на вашем месте, я бы адаптировал внутреннее законодательство к законодательству ЕС, не пытаясь найти какие-то оправдания, утверждая, что наша ситуация очень специфическая. Просто адаптируйте свою правовую систему и будьте частью клуба,

– отметил Василяускас.

По мнению исполнительного директора МВФ, сейчас стратегической целью и приоритетной задачей Украины является членство в Евросоюзе. Вместе с тем введение евро является юридическим обязательством.

Василяускас отметил, что каждое государство самостоятельно выбирает свою монетарную политику, это является ее суверенным решением.

Не все страны Евросоюза также являются членами еврозоны, где расчеты проводятся в евро.

Для Литвы, например, введение евро было стратегическим решением, которое было лишь вопросом времени, ведь страна должна соответствовать критериям еврозоны.

Стоит знать! Банк Литвы в свое время подготовил отчет с преимуществами и недостатками перехода на евро. Это оказалось полезным и помогло в обсуждениях с теми, кто принимает решения, бизнесом и литовским обществом в целом.