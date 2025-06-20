Зачем создают реестр банковских счетов

Законопроект о Реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц сейчас уже находится на рассмотрении Верховной Рады, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

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По словам министра, законопроект о реестре банковских счетов украинцев достаточно дискуссионный в некоторых аспектах и местами сложный, однако необходим.

Если мы хотим осуществлять платежи в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора,

– заявил Марченко.

Важно! Украинцам, которые не имеют проблем с законом, реестр банковских счетов принесет только преимущества, добавил министр. В частности, они смогут осуществлять платежи в любую страну ЕС.

Какие преимущества принесет реестр банковских счетов

Марченко добавил, что реестр позволит также значительно упростить расчеты в евро.

Платежи в евро можно будет осуществлять из Украины, без необходимости открывать счет в стране ЕС.

Время проведения расчетов значительно сократится – до нескольких минут вместо нескольких дней.

Платежи в евро будут осуществляться без комиссий – сейчас приходится дополнительно платить от 0,7 до 1,5%.

Конечно есть много дискуссий, касающихся реестра счетов, ячеек, других вещей. Но мы должны быть прозрачными и понять: если мы хотим осуществлять платежи в зоне евро, это наш путь,

– подчеркнул Марченко.

Стоит знать! Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который необходим для присоединения к SEPA, будет включать сведения о банковских счетах, ценные бумаги, электронные кошельки украинцев, а также данные об их владельцах и учреждения, где они открыты. Однако сведения не будут публиковаться в открытом доступе.