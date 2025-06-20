Навіщо створюють реєстр банківських рахунків

Законопроєкт про Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб наразі вже перебуває на розгляді Верховної Ради, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка.

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За словами міністра, законопроєкт про реєстр банківських рахунків українців досить дискусійний в деяких аспектах і місцями складний, проте необхідний.

Якщо ми хочемо здійснювати платежі в євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору,

– заявив Марченко.

Важливо! Українцям, які не мають проблем із законом, реєстр банківських рахунків принесе лише переваги, додав міністр. Зокрема, вони зможуть здійснювати платежі у будь-яку країну ЄС.

Які переваги принесе реєстр банківських рахунків

Марченко додав, що реєстр дозволить також значно спростити розрахунки у євро.

Платежі в євро можна буде здійснювати з України, без необхідності відкривати рахунок в країні ЄС.

Час проведення розрахунків значно скоротиться – до кількох хвилин замість кількох днів.

Платежі у євро будуть здійснюватися без комісій – наразі доводиться додатково платити від 0,7 до 1,5%.

Звичайно є багато дискусій, які стосуються реєстру рахунків, комірок, інших речей. Але ми маємо бути прозорими й зрозуміти: якщо ми хочемо здійснювати платежі в зоні євро, це наш шлях,

– наголосив Марченко.

Варто знати! Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який необхідний для приєднання до SEPA, включатиме відомості про банківські рахунки, цінні папери, електронні гаманці українців, а також дані про їхніх власників та установи, де вони відкриті. Однак відомості не публікуватимуться у відкритому доступі.