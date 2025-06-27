Що у МВФ думають про перехід України на євро

Україна повинна гармонізувати свою правову систему із законами Євросоюзу, якщо планує перейти на розрахунки в євро. Про це заявив виконавчий директор МВФ і колишній очільник Банку Литви Вітас Васіляускас, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Якби я був на вашому місці, я б адаптував внутрішнє законодавство до законодавства ЄС, не намагаючись знайти якісь виправдання, стверджуючи, що наша ситуація дуже специфічна. Просто адаптуйте свою правову систему і будьте частиною клубу,

– зазначив Васіляускас.

На думку виконавчого директора МВФ, наразі стратегічною метою і пріоритетним завданням України є членство в Євросоюзі. Разом з тим запровадження євро є юридичним зобов’язанням.

Васіляускас наголосив, що кожна держава самостійно обирає свою монетарну політику, це є її суверенним рішенням.

Не всі країни Євросоюзу також є членами єврозони, де обрахунки проводяться в євро.

Для Литви, наприклад, запровадження євро було стратегічним рішенням, яке було лише питанням часу, адже країна має відповідати критеріям єврозони.

Варто знати! Банк Литви свого часу підготував звіт з перевагами та недоліками переходу на євро. Це виявилося корисним і допомогло в обговореннях з тими, хто ухвалює рішення, бізнесом та литовським суспільством в цілому.